Palermo, Ranocchia: “Inzaghi ci fa lavorare tanto, ha subito cercato di creare un gruppo molto unito”

Rapporto con Inzaghi? "Ci fa lavorare tanto, ma cerca di creare entusiasmo per rendere il lavoro meno pesante mentalmente. Da quando è arrivato, ha subito cercato di creare un gruppo molto unito. Come sappiamo tutti, alla lunga può fare la differenza. Stiamo cercando di migliorare anche da questo punto di vista, e lui ci punta molto".

Inserimento Gyasi e Augello? "Sono due giocatori che si stanno inserendo benissimo. Come hai detto, ci conosciamo già un po', avendo giocato contro o con qualche compagno in comune. Sono due giocatori di grande livello, anche perché hanno sempre giocato in Serie A negli ultimi anni. Si vede già la loro qualità e ci daranno sicuramente una grande mano".

C'è un gesto simbolico all'inizio della preparazione che vorrei commentassi: quando si va a giocare una partitella, tutti insieme spostate la porta. In altre squadre lo fanno i ragazzi più giovani o lo staff. Qui invece lo fate tutti. Cosa rappresenta questo gesto? "In effetti, in alcune squadre lo fa lo staff. Ma noi la spostiamo sempre prima delle partite. Di solito, chi perde a fine partita la rimette a posto. È un gesto che può sembrare banale, ma fa capire cosa vuole il mister: andare tutti insieme nella stessa direzione, fare piccoli sforzi per raggiungere un obiettivo. E alla fine, chi perde, rimette a posto la porta".