mediagol palermo Palermo, Ranocchia: “È una vittoria molto importante per stare attaccati alle altre. L’esultanza…”

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Palermo, Ranocchia: “È una vittoria molto importante per stare attaccati alle altre. L’esultanza…”

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Le dichiarazioni del centrocampista dei rosanero, autore di una rete, nel post partita di Palermo-Avellino
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Filippo Ranocchia, autore di una rete nella vittoria odierna del Palermo contro l'Avellino per 2-0, ha rilasciato delle dichiarazioni nel post gara:,

“Esultanza? Ieri sera il mister mi ha detto che suo figlio gli aveva detto che avrei fatto gol e che avrei esultato così. È stato molto importante portare a casa i tre punti, dare continuità alla vittoria di Padova, alla grande striscia positiva in casa e restare attaccati al treno di chi sta davanti. Il mio record di gol? Avevo detto che avrei provato in tutti i modi a superarlo: sono molto contento di dare il mio contributo anche sotto il profilo realizzativo. Mi sento molto maturato da quando sono arrivato qui, non solo come calciatore: penso di essere cresciuto come persona e questo si vede di conseguenza in campo. Poi l’incontro con mister Inzaghi mi ha dato una mano: fin dal primo giorno di ritiro mi ha dato fiducia e responsabilità.”

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