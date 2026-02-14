Palermo, Ranocchia: “Cercavo da tanto questo gol, sono contento sia arrivato davanti ai nostri tifosi”

Filippo Ranocchia, autore della rete del 2-0 nella sfida odierna contro l'Entella vinta 3-0, ha rilasciato qualche dichiarazione al termine della gara: "Sicuramente la continuità ci sta portando maggiori frutti, cercavo da tanto questo gol in casa, sono molto contento sia successo oggi davanti ai nostri tifosi. Il gol l’ho sempre cercato molto, il mister mi chiede anche questo. Ci lavoriamo quotidianamente durante gli allenamenti. Il mister mi ha dato tanta fiducia sin dal primo giorno, e questo è fondamentale per un giocatore. Striscia positiva? C’è stato un solo periodo negativo che abbiamo superato restando uniti. Questo è un gruppo molto unito che lavora tanto, e oggi siamo consapevoli di stare facendo un grande campionato. Però siamo altrettanto consapevoli che se abbassiamo la guardia tutto questo sarebbe inutile. Siamo concentrati a migliorare giorno dopo giorno. Il mio ruolo è sempre stato questo, tranne la parentesi iniziale a Palermo. Però un sistema squadra più organizzato aiuta qualsiasi giocatore. Voglio ancora migliorare".