Palermo, raggiunta quasi quota 25mila spettatori per la gara contro il Cesena

Mancano pochi giorni all'importantissima sfida tra Palermo e Cesena, valida per la trentacinquesima giornata di Serie B. I rosanero vengono dal pareggio agrodolce contro il Frosinone, e ora il secondo posto dista quattro punti. La sfida di sabato regalerà, come di consueto, una cornice di pubblico spettacolare: sono già 24598 i biglietti venduti a tre giorni dalla gara.