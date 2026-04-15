Mancano pochi giorni all'importantissima sfida tra Palermo e Cesena, valida per la trentacinquesima giornata di Serie B. I rosanero vengono dal pareggio agrodolce contro il Frosinone, e ora il secondo posto dista quattro punti. La sfida di sabato regalerà, come di consueto, una cornice di pubblico spettacolare: sono già 24598 i biglietti venduti a tre giorni dalla gara.
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Palermo, raggiunta quasi quota 25mila spettatori per la gara contro il Cesena
Altro dato altissimo a tre giorni dalla gara
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