Sono quattro i giocatori del Palermo convocati per le rispettive gare con le proprie Nazionali

Come appreso sul sito ufficiale del Palermo FC, quattro giocatori rosanero sono stati convocati dalle rispettive Nazionali per le partite internazionali in programma nelle prossime due settimane: Emil Audero, Sebastiano Desplanches, Salim Diakitè e Joel Pohjanpalo.