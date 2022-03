Palermo, quanti gol al “Barbera”: staccato il Verona di Tudor, è primato in Italia

Il Palermo di Baldini ha realizzato quindici reti in cinque match casalinghi, nessuno meglio dei rosanero nei campionati professionistici

"La media di tre gol a partita, in casa, non ce l’ha nessuno in tutta Italia. Il Palermo di Baldini, seppur in sole cinque partite, sì", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che focalizza la propria attenzione sul rendimento interno di De Rose e compagni.

Da quando Silvio Baldini è subentrato a Giacomo Filippi, la squadra siciliana ha il miglior attacco casalingo di tutto il calcio professionistico nazionale. Una media perfetta di tre gol a partita con i rosanero che hanno, infatti, realizzato ben quindici gol in cinque partite disputate nel nuovo anno tra le mura amiche. "Quasi il doppio rispetto a quella registrata nel girone d’andata, in cui i rosa hanno realizzato 17 gol in dieci giornate", si legge sul noto quotidiano.

Virtus Francavilla ed Entella (con 13 gol all'attivo in casa) sono le compagini che più si avvicinano al bottino di reti interne realizzate dal Palermo. Per il resto, "il team rosa ha il miglior attacco casalingo prendendo in considerazione Serie A, Serie B e tutti e tre i gironi della Serie C", prosegue il Gds. Nel massimo campionato italiano, "solamente una squadra «sfonda» la media dei due gol in casa, senza però nemmeno avvicinarsi ai tre della squadra di Baldini: il Verona, in quattro gare di campionato giocate al «Bentegodi» dall’inizio del nuovo anno, ha messo a segno 10 gol", chiosa l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia".