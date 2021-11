Palermo, quando i rosa vanno in vantaggio non perdono: numeri e statistiche

Il curioso dato inerente a come sono terminati i match di Serie C ogniqualvolta il Palermo di Filippi ha trovato il gol del vantaggio

"Chi segna primo, vince. O quasi. Per il Palermo, sembra che questo inizio di stagione sia caratterizzato dal «golden gol»: se i rosa vanno in vantaggio, non perdono mai. Anzi, nella maggior parte delle situazioni hanno portato a casa l’intera posta in palio", apre così l'edizione odierna de "Il Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sul dato relativo ai risultati ottenuti dal Palermo in campionato dopo aver trovato un'ipotetica rete del vantaggio.