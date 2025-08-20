Palermo, Q8 è il nuovo official partner

Q8 è uno dei principali player italiani del settore dell’energia che garantisce la mobilità delle persone e delle merci. È attiva, anche attraverso società controllate e partecipate, nell’intero ciclo integrato del downstream, dalla raffinazione al consumatore finale, grazie ad una rete di circa 2.900 stazioni di servizio distribuite sull’intero territorio nazionale e a una logistica che si sviluppa coerentemente a supporto dell’intera rete distributiva. Q8 è inoltre attiva, attraverso altre società del Gruppo, nel segmento della produzione dei biocarburanti avanzati e sostenibili e nel mercato delle vendite dirette (Extra-rete), dei lubrificanti e dei carburanti per la marina e per l’aviazione. Al centro della strategia di Q8 la sostenibilità del business che persegue coniugando sinergicamente salvaguardia dell’ambiente, sviluppo sociale e crescita economica".