Palermo, proseguiti gli allenamenti: esercitazione sulla fase offensiva

Il Palermo si prepara ad affrontare la Juve Stabia nel primo match dei play-off. I rosanero, in tal senso, hanno proseguito oggi gli allenamenti in vista della gara. Questo pomeriggio la squadra di Dionisi, dopo un avviamento motorio e tecnico, ha effettuato un lavoro specifico per reparti e un’esercitazione 11 vs 11 sulla fase offensiva. A concludere la seduta una partita in una porzione ridotta del campo.