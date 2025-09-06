Mediagol
Palermo, prosegue la preparazione in vista del Südtirol

Seduta mattutina per la squadra allenata da Inzaghi: la nota del club
Il Palermo nella mattinata odierna ha proseguito la preparazione in vista del prossimo match, in programma tra una settimana, contro il Südtirol.

LA NOTA

"Allenamento mattutino oggi al Palermo CFA per la squadra guidata da Filippo Inzaghi. I rosanero hanno effettuato un lavoro fisico ed esercizi basati sulla tecnica individuale".

