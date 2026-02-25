Palermo, prosegue la preparazione in vista del Pescara

Il Palermo nella giornata odierna ha proseguito la preparazione in vista della sfida, in programma domenica, contro il Pescara .

"Doppia seduta oggi a Torretta per il Palermo guidato da Filippo Inzaghi. Al mattino la squadra, divisa in due gruppi, ha alternato un lavoro di forza in palestra ad esercitazioni specifiche per reparti. Nel pomeriggio i rosanero, dopo una fase di riscaldamento tecnico con torelli, hanno svolto un’esercitazione sulla tattica difensiva e una partita 5 vs 5 con le sponde".