Palermo, profondo “rosso”: è record di espulsioni tra i top campionati europei

Con undici espulsioni conquistate nella stagione di Serie C in corso, il Palermo è al primo posto tra maggiori campionati europei, per numero di cartellini rossi. Un dato negativo che bolla la compagine di Baldini come la più cattiva del continente

Il match contro la Juve Stabia fa tornare d'attualità uno dei temi più discussi durante la stagione di Serie C disputata fin qui dal Palermo, quello legato alle sanzioni disciplinari ai danni dei calciatori rosanero. L'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" si sofferma sui numerosi cartellini rossi incassati dalla compagine rosanero, durante il campionato di Lega Pro in corso. Durante l'ultima gara del "Renzo Barbera" contro le "vespe", infatti, è arrivata l'ennesima espulsione stagionale con il rosso rimediato da Maxime Giron al 34' del primo tempo, per doppia ammonizione.

Per la nona volta in stagione il Palermo ha chiuso una gara in inferiorità numerica. Undici il numero di cartellini rossi rimediati in ventisei partite: nessuno come i rosanero in tutta la Serie C, seguiti in questa particolare classifica da Seregno (con 10 rossi) e ProVercelli a quota 8.

Ma il dato è ancora più allarmante se messo a confronto tra le prime tre serie della top five dei massimi campionati europei, dove il Palermo è la squadra con il maggior numero di espulsioni. La striscia negativa dei "cattivi" ha avuto il suo inizio contro il Taranto, alla terza giornata di campionato, fu Lancini a ricevere il primo cartellino rosso. Poi Odjer e Buttaro all’andata contro il Campobasso, Perrotta contro la Virtus Francavilla, Doda contro l'Avellino, Marconi contro l'AZ Picerno, Luperini e Almici contro il Catania, Pelagotti e Buttaro (l'unico con due cartellini rossi) contro il Latina e, infine, Giron contro la Juve Stabia, sabato 12 febbraio. Un vero e proprio record con un dato in netto aumento rispetto alla passata stagione, quando i rosanero chiusero il campionato con nove cartellini rossi e 99 cartellini gialli. Sul fronte ammonizioni, il Palermo quest'anno è già a quota sessantanove ammonizioni, undicesima in Serie C.