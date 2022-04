Palermo-Primavera, si ferma Massolo: botta alla testa per il portiere rosanero

Samuele Massolo è stato costretto al cambio per una botta alla testa nel corso del test in famiglia tra il Palermo e la Primavera

Apprensione in casa Palermo per il secondo portiere Samuele Massolo. Nel corso del test amichevole tra la prima squadra rosanero e la Primavera di Di Benedetto, l'ex estremo difensore della Fermana ha subito una botta alla testa in un contrasto di gioco con il difensore Marco Perrotta ed è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco nei pressi del trentacinquesimo minuto di partita. Silvio Baldini al suo posto ha inserito il terzo portiere Grotta, visto che Alberto Pelagotti è ancora alle prese con i postumi dell'intervento che lo terranno ai box almeno per due settimane. Seguiranno ulteriori aggiornamenti in vista della trasferta di Bari in cui Brunori e compagni disputeranno l'ultima giornata del Girone C di Serie C.