Palermo, prima dell’amichevole contro la Rappresentativa Valle d’Aosta si osserverà un minuto di silenzio

Minuto di silenzio per Samuele Privitera prima di Palermo - Rappresentativa Valle D’Aosta

Il Palermo FC, attraverso un tweet, ha comunicato che prima dell’amichevole contro la Rappresentativa Valle d'Aosta, in programma oggi pomeriggio alle 17:30, sarà osservato un minuto di silenzio in memoria di Samuele Privitera, giovane ciclista di 19 anni deceduto ieri sera dopo essere stato ricoverato a seguito delle gravi ferite riportate durante il Giro della Valle d'Aosta. La regione sta attualmente ospitando il Palermo per il ritiro estivo.