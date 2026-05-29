Altro premio per Joel Pohjanpalo. Dopo il Pablito, a seguito della vittoria della classifica cannonieri, il finlandese ha adesso ricevuto il premio come miglior giocatore dell'annata rosanero, votato dai tifosi. Lo score dell'attaccante parla per lui: 40 gare, 25 reti e 7 assist. Record personale e superate le trenta partecipazioni ai gol, dato altissimo e poco comune.

IL COMUNICATO

Il premio al centravanti è stato ufficializzato tramite un comunicato dei rosanero: "Joel Pohjanpalo è stato eletto miglior calciatore rosanero per la stagione 2025-2026. L’attaccante finlandese, già MVP del mese in due occasioni nel corso dell’anno, è stato infatti votato dai tifosi del Palermo come MVP della stagione nell’app ufficiale del Club. Grazie ai 25 gol realizzati, Pohjanpalo si è laureato capocannoniere del Campionato di Serie BKT 2025-2026, conquistando anche il Trofeo Pablito. Congratulazioni, Joel!"