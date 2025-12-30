Palermo, Pohjanpalo punto di riferimento del 2025: 21 reti e 7 assist da trascinatore puro

Arrivato dal Venezia agli sgoccioli del mercato invernale, il finlandese ha avuto un impatto devastante con la maglia del Palermo realizzando 21 reti e fornendo 7 assist in 34 partite. Il 2026 per Pohjanpalo è già nel mirino

⚽️ 30 dicembre 2026 (modifica il 30 dicembre 2026 | 07:02)

Di Giuseppe Donato

Con la vittoria contro il Padova volge al termine il 2025, un anno in cui il Palermo ha conquistato 61 punti tra il quasi intero girone di ritorno dell'annata scorsa, e di andata di quella corrente, un numero elevato che l'attestano - a pari merito con il Frosinone - come la migliore compagine della serie cadetta dell'anno solare. Un ruolo decisivo ai fini di tale risultato l'ha giocato indubbiamente Joel Pohjanpalo, che, arrivato in Sicilia dal Venezia, agli sgoccioli del mercato invernale, ha avuto un impatto devastante con 21 reti e 7 assist in 34 sfide. Un dato impressionante che non ha certamente deluso l'investimento compiuto dal City Group che contava sul suo importante background per poter fare il salto in avanti, e per puntare al ritorno in massima serie.

Sin dall'inizio, infatti, il finlandese non ha destato perplessità con la prima rete arrivata all'esordio casalingo contro il Mantova, e le successive otto realizzate in rapida successione, decisive per l'ottenimento di ben undici punti. Ha contribuito in maniera attiva all'almeno qualificazione alla griglia dei playoff, in una stagione non proprio indimenticabile per un Palermo che ha mostrato costantemente un andamento altalenante. Memorabile, tuttavia, per Joel Pohjanpalo la tripletta realizzata nella sfida - vinta per 5-3 - dello scorso aprile contro il Sassuolo. Una partita in cui il finlandese ha fatto intendere pienamente al pubblico rosanero di che pasta fosse fatto. La squadra siciliana ha concluso poi il campionato all'ottavo posto con la conseguente eliminazione al primo turno contro la Juve Stabia, ma per l'ex Venezia è stata una stagione più che positiva.

Altrettanto proficuo l'impatto avuto alla guida di Filippo Inzaghi, che, sostituendo Alessio Dionisi, gli ha posto pienamente fiducia schierandolo regolarmente titolare nel 3-4-2-1. Già dodici le reti realizzate nelle prime diciotto di campionato per il finlandese - attualmente al primo posto della classifica marcatori - che offre ottime prestazioni, caratterizzate da lucidità, freddezza, generosità con non da sconsiderare le doti di assist man con ben cinque passaggi decisivi forniti. Tra le sue reti e i suoi assist, il Palermo ha potuto beneficiare di diciassette punti. Numero altissimo per la squadra siciliana che conta sul finlandese per poter proseguire sulla strada intrapresa - 13 punti nelle ultime cinque partite - e per provare ad avvicinarsi alle due posizioni decisive per la promozione diretta, occupate attualmente dal Frosinone e dal Monza, rispettivamente distanti cinque e quattro punti.

Un anno solare, dunque, devastante per il finlandese, che non ha assolutamente intenzione di smettere di segnare e di seminare il panico nelle retroguardie avversarie. Chiudere il 2025 al primo posto nella classifica marcatori, con 12 reti — tre in più di Coda — è certamente un punto di partenza: il 2026 è già nel mirino.