Palermo, Pohjanpalo: “L’atmosfera è molto buona, adesso non bisogna pensare più al passato”

L'attaccante finlandese ha rilasciato un'intervista

⚽️ 6 agosto 2025 (modifica il 6 agosto 2025 | 13:38)

Joel Pohjanpalo ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport:

Joel, cominciamo da una curiosità. Il suo cognome tradotto ha un significato speciale.

«È vero, in finlandese antico Pohjanpalo significa aurora boreale».

Il pallone è stato solo uno dei suoi primi amori.

«Da ragazzino praticavo molti altri sport, parallelamente al calcio per 7 anni ho giocato a hockey su ghiaccio. E facevo anche atletica leggera. Ho sempre pensato che per lo sviluppo dei bambini è importante provare diversi sport almeno fino agli 8-10 anni: si impara molto di più sul modo in cui ci si muove e si ha una visione più ampia di quello che poi farai. Nel mio caso, sono certo che queste discipline mi abbiano reso un calciatore migliore».

Lei è a Palermo da 6 mesi esatti. Quali sono le sue sensazioni sulla squadra?

«Sapevo di venire in un grande club, con grandi aspettative e una ricca storia alle spalle. Ma non faccio paragoni perché ogni squadra è diversa. L’anno scorso non siamo riusciti a realizzare il nostro sogno ma non c’è più motivo di parlarne. Il mio inizio a Palermo è stato molto positivo (9 gol nelle prime 9 partite, ndr), poi c’è stata una flessione ma tutti sanno che non si può segnare ogni gara. Come gruppo non abbiamo giocato al livello che avremmo dovuto, ma ora ci attende una nuova stagione piena di ambizioni. Il mio pensiero è che se rimani bloccato nel passato, non puoi concentrarti sul futuro».

Le premesse attuali indicano un nuovo entusiasmo.

«Ora abbiamo cambiato allenatore e ci sono stati mutamenti nella rosa. L’atmosfera è molto buona, intensità e mentalità che vedo negli allenamenti super positive. I giocatori arrivati provengono quasi tutti dalla A, Bani ad esempio è stato capitano del Genoa. Scelte che fanno capire l’ambizione del club».

Venire a Palermo significa anche abbracciare il progetto del CFG. Quanto conta avere una grande proprietà alle spalle?

«Come professionista, questo è esattamente l’ambiente di cui vuoi far parte per ottenere risultati. Strutture ed organizzazione incredibili, il top per dare il massimo in campo. Hai tutti gli strumenti per concentrarti solo sul tuo lavoro. Allo stesso tempo, un ambiente del genere spinge ciascuno di noi a dare il meglio di sé per raggiungere sia gli obiettivi di squadra che quelli individuali».