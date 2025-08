Palermo, Pohjanpalo: “Il duello con Haaland mi affascina, tra un mese lo incontrerò nuovamente in nazionale”

L'ex attaccante del Venezia ha rilasciato un'intervista

⚽️ 6 agosto - 13:26

Joel Pohjanpalo ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport:

Amichevole City: «Una partita fantastica: sapere che una delle migliori squadre del mondo è disposta a venire a Palermo per testarsi dà il senso del valore del club. Sarà un’emozione incredibile per i tifosi e per tutta la città, direi per l’intera Sicilia. E per noi naturalmente, che vogliamo dare il meglio sapendo di giocare contro una formazione composta di grandissimi campioni».

Pohjanpalo da una parte, Haaland dall’altra…

(sorride) «Vuol sapere una cosa divertente? A settembre saremo di nuovo uno contro l’altro con le rispettive nazionali perché il 4 è in programma Norvegia-Finlandia, che comunque sarà solo un’amichevole. Quindi per noi, due sfide in un periodo brevissimo. Penso che tutti sappiano chi è Haaland, uno dei migliori attaccanti del mondo. Sarà bello vederlo da vicino, saremo entrambi concentrati al massimo per le nostre squadre e io spero di capire da lui cosa migliorare nel mio ruolo».

La sua Finlandia in grande crescita ha il sogno di qualificarsi per i Mondiali.

«Siamo un piccolo paese calcistico ma siamo già stati una volta all’Europeo. Nel girone per i Mondiali siamo reduci da una vittoria sulla Polonia e a settembre giocheremo la partita più importante, contro di loro ma in trasferta. Abbiamo tanti giovani di talento che stanno emergendo, la nostra Under 21 ha appena disputato per la seconda volta gli Europei. Sono fiducioso che in futuro arriveranno nel Palermo altri giocatori finlandesi oltre me».