Palermo, Pohjanpalo: “Giocare in casa è sempre speciale, sei sempre motivato. Johnsen? Grande giocatore”

Le parole della punta finlandese

⚽️ 8 febbraio - 11:15

Joel Pohjanpalo è intervenuto ai microfoni ufficiali del Palermo:

Una vittoria da squadra vera contro l’Empoli?

“Sì, i tre punti sono importanti. Giocare in casa è sempre una situazione particolare: ogni partita conta, ma quando giochi davanti al tuo pubblico vuoi sempre vincere.”

Oggi è stata una partita difficile, ma avete conquistato i tre punti anche grazie alla mentalità della squadra.

“Sì, è stata una gara complicata, ma i tre punti sono fondamentali non solo per la classifica, ma anche per la mentalità che tutta la squadra ha mostrato in campo.”

Sei il giocatore che ha realizzato più marcature multiple nel 2025-2026 tra Serie A e Serie B: quattro in totale. È un dato che ti dà ulteriori stimoli?

“È una cosa che mi fa piacere, è divertente per me, ma non è la cosa più importante. Quando scendi in campo, da attaccante, vuoi sempre segnare. Quando trovi il gol, hai sempre la sensazione di volerne uno in più.”

Quest’anno lavori molto sull’area di rigore e questo ti porta a segnare di più.

“Sì, mi parla sempre dell’area. Quando arrivi al primo gol, vuoi sempre qualcosa in più. Oggi è stata una partita così: ho avuto una grande occasione, come un rigore, e questo ha chiuso la partita.”

Il Palermo ha ottenuto sei vittorie casalinghe consecutive in Serie B per la prima volta dal 1975. Quanto è importante il Barbera per la squadra?

“Giocare in casa è sempre speciale: sei sempre motivato a non ‘perdere’ la tua casa. Questa cosa è importante per tutta la squadra e rappresenta il nostro modo di pensare. In casa vuoi sempre vincere.”

Si è vista subito una grande intesa con Johnsen: che contributo può dare alla squadra?

“È una grande persona e un grande giocatore, lo abbiamo visto tutti oggi allo stadio. Ho già giocato con lui a Venezia e c’è sempre una buona mentalità in campo. Abbiamo visto la sua forza come giocatore: oggi è stata una dimostrazione. Ci aspettiamo molto da lui e io, insieme a lui, guardo con fiducia alle prossime quindici partite.”

C’è poco tempo per preparare la prossima gara contro la Sampdoria: in cosa deve essere brava la squadra?

“La Sampdoria oggi ha vinto 2-1 contro il Modena e sappiamo tutti quanto sia difficile giocare lì. Questo è già un segnale: sarà una partita complicata contro una squadra forte, a Genova. Ma quando scendiamo in campo vogliamo sempre fare bene e puntare al massimo.”