Palermo, Pohjanpalo al J-Medical per le visite mediche

Il Palermo sta per accogliere Joel Pohjanpalo: mancano solo visite mediche di rito e firme, e poi il finlandese sarà rosanero. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, tramite il suo profilo instagram, l'attaccante si trova al J-Medical per completare le visite mediche prima di volare in Sicilia e iniziare la sua nuova avventura.