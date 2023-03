Palermo, Pigliacelli super: la Ternana di Lucarelli impatta sul portiere rosa

Su tutti l'estremo difensore rosanero, che grazie ad una lunga serie di interventi prodigiosi ha più volte tenuto in gioco la compagine rosanero, ieri guidata in panchina dal vice allenatore, Salvatore Lanna, data la squalifica del tecnico Eugenio Corini. L'ex estremo difensore dell'Universitatea di Crajova decisivo già dal quarto d'ora sul primo di una lunga serie di corner per la formazione umbra, negando la gioia del gol a Mantovani, con le mani tra i capelli dopo l'intervento prodigioso del portiere romano. Lo show del portiere rosanero continua su Diakité, che in due occasioni (sempre da calcio d'angolo) si vede negare da Pigliacelli la possibilità del vantaggio per la Ternana, la prima con un intervento di piede a pochi passi dalla linea di porta, subito dopo, su altra palla inattiva dalla bandierina, il Francese schiaccia la palla, che si stampa sul palo e successivamente si posiziona tra le braccia di Pigliacelli.