Niccolò Pierozzi, autore di due reti e un assist nell'ultima sfida che ha visto il Palermo battere il Pescara 5-0, è stato inserito nella squadra della settimana del celebre simulatore calcistico FC26, con l'overall di 83. La società rosanero lo ha reso noto nei propri canali social ufficiali:
Palermo, Pierozzi inserito nella squadra della settimana di FC26 dopo le due reti e l’assist contro il Pescara
Il classe 2000 fa parte della squadra della settimana di FC26, celebre simulatore calcistico, dopo l'ottima prestazione con due reti e un assist contro il Pescara
