Palermo, Pallotta piomba sul club: l’ex patron della Roma pronto a fare un’offerta

L’ex patron della Roma ha manifestato il suo interesse per il club rosanero: ora tocca a Dario Mirri

"Il Palermo piace agli americani. Pallotta pronto a fare un’offerta". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sul futuro del club di viale del Fante. I contatti tra le parti ci sono stati. E risalirebbero ai primi di ottobre, "per quanto di fatto non si siano registrati sviluppi". Dario Mirri da una parte, un emissario di James Pallotta dall'altra. "Palermo, per il businessman statunitense (con chiare origini italiane), rappresenta una delle opportunità valutate negli ultimi mesi", si legge.