Palermo-Paganese 1-0: Brunori suggerisce, Fella finalizza. Rosa solidi e convincenti

Un Palermo intenso e convincente crea tre nitide occasioni da rete e sblocca il match con una pregevole combinazione Brunori-Fella: l'ex Avellino al quarto gol in campionato

Modulo speculare per la formazione ospite che annovera nell'undici titolare due elementi dal passato illustre in categorie superiori come Tissone in zona nevralgica e Piovaccari nel reparto offensivo. Primi dieci minuti di gioco interlocutori ma gradevoli: il Palermo pressa alto e spinge forte sulle corsie laterali con Almici e Valente. Brunori testa i riflessi di Baiocco con un bel mancino al volo su cross di Almici, poi Perrotta svetta bene su corner ma non trova la porta. Un vivace Fella sfugge alla marcatura di Schiavi ma Baiocco è bravo a murarlo in uscita bassa. Padroni di casa corti intensi e molto aggressivi in pressione sui portatori di palla fin dal primo possesso campano. Un break di Dall'Oglio in zona calda ispira la rasoiata dal limite di Fella che sfiora il montante. La Paganese fraseggia con ordine e discreta qualità, quando verticalizza riesce anche a rendersi pericolosa: Firenze vede respingersi la conclusione a botta sicura dal corpo di Marconi. Dall'Oglio becca un giallo per simulazione pochi istanti dopo.