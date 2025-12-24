In programma sabato la sfida tra Palermo e Padova valida per la diciottesima giornata di Serie B. La squadra di Inzaghi, reduce da dieci punti nelle ultime quattro partite, potrà contare del pubblico casalingo per terminare l'anno solare nel migliore dei modi. D'altro canto, la formazione veneta, reduce anche lei da risultati soddisfacenti, punta ad allontanarsi dalle zone pericolose della classifica.
I PRECEDENTI
Palermo-Padova, i precedenti: l’ultima volta fu trionfo
Il match di sabato sarà valido per il 56esimo confronto tra le due compagini, con un bilancio in sfavore del Palermo per via di 22 sconfitte, 13 pareggi e 20 vittorie. Al Renzo Barbera, teatro del match, invece, è la formazione rosanero ad essere in vantaggio con 16 vittorie, 5 sconfitte e 6 pareggi.
L'ULTIMO PRECEDENTE
L’ultimo incontro tra le due squadre risale alla finale dei playoff della stagione 21/22, quando il Palermo si impose in entrambe le partite per 1-0: prima all’Euganeo e poi al Barbera, conquistando così il ritorno in Serie B dopo tre anni di assenza. In ambedue le sfide la squadra di Baldini offrì un'ottima prestazione con lucidità, carattere, e concretezza riconquistando l'animo del pubblico rosanero dopo risultati in campionato non soddisfacenti.
L'ULTIMA SCONFITTA
L'ultima volta in cui il Padova ebbe la meglio al Barbera risale alla stagione 1996/1997, in cui la formazione rosanero dopo l'iniziale vantaggio firmato da Davide Campofranco perse per 1-3 sotto i colpi di Lucarelli, autore di una doppietta, e di De Franceschi.
