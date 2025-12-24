Palermo-Padova, i precedenti: l’ultima volta fu trionfo

Il match di sabato sarà valido per il 56esimo confronto tra le due compagini, con un bilancio in sfavore del Palermo per via di 22 sconfitte, 13 pareggi e 20 vittorie. Al Renzo Barbera, teatro del match, invece, è la formazione rosanero ad essere in vantaggio con 16 vittorie, 5 sconfitte e 6 pareggi.