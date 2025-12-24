Sarà Marco Piccinini della sezione di Forlì a dirigere il match tra Palermo e Padova in programma sabato valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie B. Il direttore di gara emiliano ha diretto durante la sua carriera in quattro occasioni le sfide della formazione rosanero, con un bilancio negativo per via di 3 sconfitte e un pareggio. Nell'altro lato, ha arbitrato una volta il Padova, nel match contro il Carpi, risalente alla stagione 2018/2019, in cui i veneti persero 2-1.
I precedenti
Palermo-Padova, dirige il match Piccinini: rosanero mai vittoriosi con l’arbitro della sezione di Forlì
Il direttore di gara della sezione di Forlì ha arbitrato in quattro occasioni sfide dei rosanero
L'ULTIMO PRECEDENTE
L'ultimo match del Palermo diretto da Piccinini è risalente alla stagione 2023/2024, in cui la squadra allora allenata da Corini affrontò il Lecco al Barbera nel mese di ottobre, venendo sorprendetemente superato per 1-2 al termine di una gara non ben giocata dalla formazione rosanero, che nel momento seguente a questa sconfitta non riuscì a risalire la china, non mantenendo le prime posizioni occupate nell'inizio di stagione.
ALTRI PRECEDENTI
Gli altri precedenti riguardano le sfide contro Spezia, Venezia nella stagione 2017/2018, terminate rispettivamente in pareggio e in sconfitta, e contro il Brescia nell'annata successiva, finita in vittoria per 2-1 per la formazione lombarda.
