Palermo-Padova, dirige il match Piccinini: rosanero mai vittoriosi con l’arbitro della sezione di Forlì

Sarà Marco Piccinini della sezione di Forlì a dirigere il match tra Palermo e Padova in programma sabato valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie B. Il direttore di gara emiliano ha diretto durante la sua carriera in quattro occasioni le sfide della formazione rosanero, con un bilancio negativo per via di 3 sconfitte e un pareggio. Nell'altro lato, ha arbitrato una volta il Padova, nel match contro il Carpi, risalente alla stagione 2018/2019, in cui i veneti persero 2-1.