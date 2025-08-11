Palermo, ottima prestazione di Desplanches all’esordio con il Pescara

Ieri sera, il Pescara ha affrontato il Rimini all'Adriatico, sfida valida per il turno preliminare di Coppa Italia. Vincenzo Vivarini, l'allenatore degli abruzzesi, ha deciso di inserire Sebastiano Desplanches negli 11 titolari, nonostante il poco tempo passato dall'ufficialità.

Il Pescara, ha battuto il Rimini 1-0, rischiando in diverse occasioni di subire gol. Il classe 2003 si è mostrato provvidenziale tra i pali: almeno 3 interventi decisivi. Al 31' su un tiro al volo di Parigi dalla trequarti, l'estremo difensore ha negato la rete mandando la palla in angolo. Un minuto più tardi, al 32' su un tiro dal limite dell'area ha fatto il bis. Nel secondo tempo, al 63' l'ex Palermo, fa un intervento prodigioso su un colpo di testa di De Vitis sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Dunque, ottimo esordio per Sebastiano Desplanches, che vuole mettersi in gioco al Pescara, dopo 2 annate poco fortunate con la maglia rosanero.