Palermo, Osti: “Sono soddisfatto di quello che la squadra sta producendo. Brunori…”

Le parole del direttore sportivo dei rosanero

⚽️ 27 dicembre 2025 (modifica il 27 dicembre 2025 | 20:36)

Carlo Osti, direttore sportivo del Palermo, è intervenuto in sala stampa al termine del match contro il Padova:

Direttore, che bilancio fa del girone d’andata?

“Volevo fare un primo bilancio relativo al girone d’andata e fare i migliori auguri di buone feste e di buon anno a tutti. Sono soddisfatto di quello che la squadra sta producendo.”

Che tipo di squadra avevate in mente in fase di costruzione?

“Quando abbiamo costruito questa squadra sapevamo che l’impronta sarebbe stata questa. Le squadre di Inzaghi basano la loro forza sulla fisicità, sulla corsa e sull’aggressività.”

La classifica vi soddisfa?

“Abbiamo davanti tre squadre, ma il campionato è ancora lungo e pieno di insidie. I trentatré punti mi rendono contento, manca ancora una partita e andremo a Mantova per conquistare il massimo.”

Dove può ancora migliorare la squadra?

“Si può sempre migliorare, anche se non è facile capire come. Questo è un campionato duro, con tante partite simili, dove la fisicità fa da padrona.”

Quanto sarà importante la ripartenza dopo la sosta?

“Vedremo come la squadra riuscirà a ripartire dopo le vacanze, sarà un aspetto fondamentale.”

Qual è la posizione del club su Brunori?

“Se Matteo deciderà di lasciare il club, per quello che rappresenta Brunori, il Palermo accetterà questa decisione e non si opporrà.”

Che giudizio dà sul lavoro di Inzaghi?

“Sapevamo di aver costruito una squadra più fisica che tecnica. La qualità migliore di un allenatore è caratterizzare la squadra e Inzaghi ci ha messo poco tempo a costruire un gruppo grintoso e cattivo.”

La partita col Padova è un esempio di questa identità?

“Sì, è una partita che abbiamo vinto grazie a queste caratteristiche, anche se dal punto di vista del palleggio il Padova forse ci ha messo un po’ in difficoltà.”

Che clima si respira in città?

“Siamo molto contenti di Inzaghi, ha creato grande entusiasmo in città.”