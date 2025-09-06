Palermo, Osti: “Sono molto contento del mercato fatto, perchè abbiamo centrato tutti gli obiettivi”

Le parole del direttore sportivo rosanero

⚽️ 6 settembre 2025 (modifica il 6 settembre 2025 | 15:11)

Carlo Osti ha rilasciato un'intervista diffusa attraverso i canali ufficiali del Palermo, offrendo un bilancio complessivo sul mercato appena concluso.

Direttore, ci fa un bilancio del mercato che si è concluso qualche giorno fa: è soddisfatto delle operazioni portate a termine?

"Sono molto contento del mercato che abbiamo fatto, perché abbiamo centrato tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati".

Quali erano le indicazioni del City Group per la sessione estiva e che tipo di investimento è stato fatto?

"Prima di tutto devo ringraziare il City Football Group per il supporto che mi ha dato in questa mia seconda fase di mercato a Palermo. Essendo arrivato a gennaio, avevo delle idee precise: la squadra aveva bisogno di più esperienza, di giocatori di Serie A che venissero a Palermo con grandi motivazioni. In accordo con l’allenatore Pippo Inzaghi, abbiamo cercato di costruire una squadra su questi parametri".

C’è qualche rimpianto, un’operazione che avrebbe voluto portare a termine e non si è concretizzata?

"L’unico rimpianto è Donnarumma, ma siamo molto soddisfatti di aver preso Joronen, che ha grande esperienza in categoria":