Carlo Osti ha rilasciato un'intervista diffusa attraverso i canali ufficiali del Palermo, offrendo un bilancio complessivo sul mercato appena concluso.
Le parole
Palermo, Osti: “Sono molto contento del mercato fatto, perchè abbiamo centrato tutti gli obiettivi”
Direttore, ci fa un bilancio del mercato che si è concluso qualche giorno fa: è soddisfatto delle operazioni portate a termine?
"Sono molto contento del mercato che abbiamo fatto, perché abbiamo centrato tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati".
Quali erano le indicazioni del City Group per la sessione estiva e che tipo di investimento è stato fatto?
"Prima di tutto devo ringraziare il City Football Group per il supporto che mi ha dato in questa mia seconda fase di mercato a Palermo. Essendo arrivato a gennaio, avevo delle idee precise: la squadra aveva bisogno di più esperienza, di giocatori di Serie A che venissero a Palermo con grandi motivazioni. In accordo con l’allenatore Pippo Inzaghi, abbiamo cercato di costruire una squadra su questi parametri".
C’è qualche rimpianto, un’operazione che avrebbe voluto portare a termine e non si è concretizzata?
"L’unico rimpianto è Donnarumma, ma siamo molto soddisfatti di aver preso Joronen, che ha grande esperienza in categoria":
© RIPRODUZIONE RISERVATA