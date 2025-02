Palermo, Osti: “Ringrazio il City Group. Il nostro campionato comincia a La Spezia

Il direttore sportivo ha parlato del mercato e del campionato dei rosanero: " Un grande ringraziamento va al City Football Group per il sostegno economico-finanziario , per il sostegno strategico che ha fatto, perché senza il City Football Group non saremmo riusciti a fare questo tipo di mercato invernale. L 'investimento sicuramente è oneroso, ma soprattutto penso che e spero che sia l'investimento giusto sotto aspetto tecnico per poterci far fare il salto di qualità . Preso Audero per l'errore di Desplanches ? No, assolutamente. Non faccio mai valutazioni sulla base di 90 minuti . Diciamo che d'accordo con il City Football Group abbiamo pensato a rinforzare un gruppo già forte e quindi abbiamo cercato di trovare elementi di qualità ma soprattutto elementi di spessore caratteriale e di esperienza che ci possano portare avanti in questo percorso che io mi auguro sia positivo. Attacco con tante alternative? Io parto sempre dal concetto che più giocatori bravi ci sono meglio è , perché logicamente il mister a questo punto può scegliere tra giocatori di ottima qualità e a seconda delle partite magari può fare anche delle scelte che possano cambiare".

"Dionisi in discussione? Io penso che nella vita siamo tutti sotto esame, quindi il calcio sicuramente è un settore in cui si pretende tutto e subito. Penso che Dionisi stia facendo un buonissimo lavoro, certo 30 punti sono pochi, ci aspettavamo tutti qualcosa in più, ma io sono convinto che il nostro campionato incominci domenica a La Spezia, con questi nuovi innesti e con un gruppo che ho trovato rigenerato negli ultimi tempi. Sono convinto che il Palermo da domenica possa cercare di ottenere quei risultati che fino adesso non sono venuti. Nessun rimpianto per il calciomercato, sono molto contento di quello che è stato fatto e penso che la squadra adesso sia più che competitiva per cercare di raggiungere il proprio obiettivo. Niente Serie A dopo gli investimenti? Molte volte capita nel calcio, uno pensa di programmare in modo perfetto invece poi la programmazione subisce degli incidenti di percorso. Io penso che si debba cercare di organizzare il tutto al meglio, di sostenere questa squadra, di andare avanti così perché prima o poi i risultati arriveranno. Risposta a chi dice che il City Group non voglia andare in A? Mi piacciono i film di fantascienza, ma non questi", ha concluso Osti.