Carlo Osti, direttore sportivo del Palermo, ha rilasciato delle dichiarazioni, in un'intervista lanciata nei canali ufficiali rosanero:
Le parole
Palermo, Osti: “Portieri? Gestiremo la situazione passo dopo passo. Magnani….”
È stato un mercato con diversi imprevisti, specialmente nell’ultimo mese. Come gestirete la situazione dei portieri?
"Il mercato è di per sé difficile, fluido, non più rigido come trent’anni fa. Penso che lo abbiamo gestito bene. Per quanto riguarda i portieri, mi auguro che possano recuperare il prima possibile: gestiremo la situazione passo dopo passo".
Un altro imprevisto è stato il caso Magnani. Quanto pesa la sua assenza?
"La società è stata vicina al giocatore: è stata una situazione molto difficile, un dramma umano. Spero che Gian Giacomo possa risolvere presto i suoi problemi personali e che possa tornare con noi. Sarebbe bellissimo riabbracciarlo: gli faccio i miei migliori auguri e sono certo che, da un punto di vista professionale, potrà ancora dimostrare il suo valore"
© RIPRODUZIONE RISERVATA