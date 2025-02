Palermo, Osti: “Pohjanpalo trattativa difficile. Mazzitelli? Trattativa mai iniziata”

IL MERCATO DI GENNAIO

Il ds ha affrontato il tema della trattativa Pohjanpalo, del terzino e di Mazzitelli: "È stata una trattativa molto difficile perché il Venezia non voleva privarsi del giocatore. Devo dire che ho sempre capito subito che il giocatore voleva vestire la maglia del Palermo, questo mi ha dato grande forza anche in momenti in cui inevitabilmente la situazione sembrava volgere verso il pessimismo. Invece abbiamo sempre trovato la forza di reagire, andare avanti e alla fine sono felice che Pohjanpalo sia venuto qui. Trattativa Mazzitelli? Non è mai iniziata perché il giocatore non ha mai preso di considerazione il Palermo. Non abbiamo ritenuto opportuno intervenire nel reparto di centrocampo o in altre zone di campo. Sulla fascia sinistra ci sono anche delle soluzioni alternative ma io penso che ci siano gli elementi per coprire molto bene tutti i ruoli", ha concluso il dirigente ex Sampdoria.