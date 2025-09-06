Palermo, Osti: “Noi siamo il Palermo e non dobbiamo temere nessuno. Inzaghi? Un vincente. L’entusiasmo…”

Le parole del direttore sportivo rosanero

⚽️ 6 settembre - 15:34

Carlo Osti ha rilasciato delle dichiarazioni, in un'intervista pubblicata nei canali ufficiali del Palermo:

Passiamo al campo: Palermo ha ritrovato entusiasmo anche grazie a Inzaghi. Quanto sta influenzando il nuovo allenatore?

"Inzaghi è un allenatore vincente, con un entusiasmo contagioso. Prepara le partite in maniera impeccabile e non fa pesare il suo passato: questo ha creato grande empatia con il gruppo. Conosce molto bene la Serie B e affronta ogni cosa come se fosse la più importante della sua vita. Anche la città aveva bisogno di un cambiamento, indipendentemente dal nome: con lui è arrivato e i tifosi lo hanno apprezzato".

Dopo la sosta ci saranno tante partite ravvicinate: che sensazioni ha dopo queste prime uscite?

"L’impressione è positiva. La squadra ha lavorato bene nel ritiro di Chatillon, ha fatto bene in Coppa Italia a Cremona, ha disputato un’ottima amichevole con il Manchester City e in campionato è partita con quattro punti nelle prime due gare casalinghe. La partenza è buona, si può migliorare, ma soprattutto vedo che siamo considerati la squadra da battere. Ci sono altre squadre molto competitive come Venezia, Monza ed Empoli, ma noi siamo il Palermo e non dobbiamo temere nessuno".

I tifosi stanno rispondendo alla grande, lasciandosi alle spalle le polemiche dello scorso anno. Ha un messaggio per la piazza?

"Il messaggio lo hanno già dato i tifosi: hanno sottoscritto tanti abbonamenti e riportato entusiasmo. È la cosa più bella. Ora spetta a noi mantenerlo alto e alimentarlo partita dopo partita".