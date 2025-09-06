Palermo, Osti: “Difensore? Valuteremo nei prossimi giorni, ma credo che potremmo andare avanti così”

Le parole del direttore sportivo dei rosanero

⚽️ 6 settembre 2025 (modifica il 6 settembre 2025 | 15:19)

Carlo Osti, ha rilasciato un'intervista, pubblicata nei canali ufficiali del Palermo:

C’è ancora tempo per rinforzare l’organico, magari con un difensore tra gli svincolati?

"Avella è fatta. Direi che la squadra è competitiva in tutti i reparti. In difesa siamo cinque per tre ruoli: valuteremo nei prossimi giorni se fare ancora qualcosa, ma credo che potremmo anche andare avanti così".

Sul fronte uscite c’è stato tanto lavoro, anche se l’idea era quella di mantenere la base della scorsa stagione. Tre giocatori sono fuori dal progetto, ma solo Verre è rimasto: come gestirete la situazione?

"Abbiamo fatto un grande lavoro in uscita, rinunciando da subito a giocatori che poi hanno trovato sistemazione altrove. Chi era fuori dal progetto ha trovato squadra, tranne Valerio Verre, a cui sono legato anche per motivi personali perché l’ho avuto alla Sampdoria. Mi dispiace, ma vedremo nei prossimi giorni, con alcuni mercati ancora aperti, come evolverà la situazione"

Il Palermo ha l’età media più alta della Serie B, ma in organico ci sono giovani interessanti come Peda, Veroli, Vasic, Giovane e Corona. Quanto è importante la loro valorizzazione?

"Il fatto che siamo la squadra più “vecchia” della categoria si lega al discorso sull’esperienza. Abbiamo però tenuto giovani di grande qualità, tutti con esperienze in cadetteria. Corona, ad esempio, ha fatto molto bene a Pontedera in Lega Pro. Sono ragazzi sui quali possiamo contare in qualsiasi momento"

Accanto ai giovani c’è un blocco di esperienza guidato da Brunori e arricchito dagli acquisti di Bani, Augello e Giasy.

"Esatto. Brunori è il capitano, l’uomo simbolo del Palermo e della città. Ci aspettiamo molto da lui. Penso che soprattutto il reparto offensivo sia molto migliorato e che Inzaghi abbia adesso molte soluzioni in attacco".