Palermo, Osti: “Abbiamo fatto una buonissima gara. Mercato? Siamo contenti. Il rinnovo di Joronen…”

Le parole del direttore sportivo dei rosanero

⚽️ 7 febbraio - 20:10

Carlo Osti, direttore sportivo del Palermo, è intervenuto al termine della sfida contro l'Empoli, terminata 3-2 in favore dei rosanero:

“Le vittorie sono tutte importanti perché portano punti e morale. È stata una partita difficile: nella ripresa abbiamo fatto una buonissima gara e credo che la vittoria sia meritata. Nel primo tempo la squadra ha saputo soffrire.”

“Per quanto riguarda il mercato, siamo contenti: abbiamo centrato gli obiettivi che ci eravamo prefissati. La squadra era già forte, ma abbiamo alzato il livello tecnico e dato all’allenatore soluzioni tattiche di cui aveva bisogno.”

“I nuovi ragazzi si stanno integrando bene. Johnsen sembrava giocasse con questa squadra da molto tempo, ha trovato subito una grande intesa con Pohjanpalo: ha tenuto palla, fatto respirare la squadra e gestito bene i momenti della gara.”

“Rui Modesto ha avuto un leggero infortunio, da domani si allenerà sul campo.”

“Sono contento per Magnani, ha superato un momento difficile e ci darà una grande mano, come ha già fatto stasera.”

“Dalla partita di Chiavari la squadra ha inanellato undici risultati utili consecutivi. Siamo molto contenti, anche perché questo è un campionato difficilissimo: ogni partita può essere una classica buccia di banana.”

“Dobbiamo continuare a migliorarci e imparare a gestire le partite. Stasera abbiamo dato un segnale molto forte al campionato: ci siamo. La continuità è fondamentale, abbiamo trovato equilibri che prima di Chiavari non avevamo.”

“Siamo una squadra forte e competitiva, siamo lì insieme alle altre. Era importante vincere stasera. Anche il risultato di Frosinone-Venezia ci ha dato forza, continuiamo così e non fermiamoci.”

“Dobbiamo fare una prestazione di questo livello anche a Genova.”

“Il rinnovo di Joronen? Ho già un accordo con il procuratore, è una cosa privata. Gli ho sempre detto che ora bisogna pensare solo a questo campionato, dare il massimo e poi vedremo. Siamo molto contenti di lui, anche stasera ha fatto una grande partita.”