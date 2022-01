Palermo: ora si vende, poi si torna a comprare. Anche Mastalli e Damian nel mirino?

L'arrivo di Mattia Felici al Palermo va ad occupare l'ultimo slot rimasto libero. Pertanto, ora il club dovrà sfoltire l'organico

Nella giornata di ieri, l'ufficialità: Mattia Felici è un nuovo giocatore del Palermo . Il giovane esterno offensivo romano, tornato a vestire la maglia rosanero un anno e mezzo dopo la sua prima esperienza palermitana nel campionato 2019/2020 in Serie D , ha eseguito tutti i test medici, firmando il contratto che lo legherà al club di viale del Fante. Un prestito per 18 mesi, con diritto di riscatto e controriscatto.

Il suo arrivo, dunque, va ad occupare l'ultimo slot rimasto libero. La lista della Lega, infatti, prevede 24 elementi più un 2002 (Buttaro), cui si possono aggiungere solo i giovani di serie, come Mauthe o Corona. Pertanto, per ingaggiare nuovi elementi, il Palermo dovrà prima cedere. "Il settore più inflazionato è la difesa. [...] Adesso dodici difensori sono decisamente troppi e almeno un paio si cercherà di cederli per consentire loro di fare loro esperienza", scrive l'edizione odierna del "Corriere dello Sport". Chi potrebbe lasciare in prestito il capoluogo siciliano sono Marong e Peretti, "ma molto dipenderà dalle dinamiche della sessione di gennaio", si legge.