Palermo, oggi test contro il Sondrio di Marco Amelia

Nella giornata odierna è in programma la terza amichevole della formazione rosanero: alle ore 18:00 contro il Sondrio all'impianto sportivo di Châtillon. Il Palermo, nonostante la sfida sia di non particolare valenza, cercherà di conquistare la terza vittoria del ritiro di Valle d'Aosta, che potrebbe servire per il morale. Per il Sondrio, compagine di quarta serie, il match contro la formazione siciliana, si tratta della prima amichevole, dopo il dodicesimo posto raggiunto la scorsa stagione, nel girone B di Serie D.

L'allenatore della formazione ospite è Marco Amelia, ex conoscenza del Palermo: una stagione in maglia rosanero per l'ex portiere. Il classe 1982 è stato prelevato dalla società siciliana nell'estate del 2008, per circa 6 milioni di euro, classificandosi secondo i dati di Transfermakt.it al dodicesimo posto tra i più cari acquisti della storia rosanero. Al termine dell'annata 2008/2009 il Palermo si classificò ottavo in classifica, e l'attuale allenatore del Sondrio, subì 45 reti in 34 sfide, non meritandosi la conferma tra i pali. L'allora presidente del club rosanero, Maurizio Zamparini, decise di cederlo al Genoa per 5 milioni di euro, affidando la porta a Rubinho, successivamente sostituito da Salvatore Sirigu, che fece le fortune della formazione palermitana.

Nonostante una carriera molto importante da calciatore con esperienze con il Milan e il Chelsea, due club di panorama mondiale, l'ex portiere rosanero, almeno al momento, da allenatore ha sempre guidato compagini di terza serie o quarta serie, con risultati non eccezionali: retrocessione in Serie D con il Livorno nel 2021, ed esonero alla guida dell'Olbia nel 2024. Il Sondrio, malgrado la poca esperienza dell'ex Milan, il 14 dicembre del 2024 ha deciso di dargli il compito arduo di guidare la formazione alla salvezza, ottenuta al termine del campionato regolare, non con poche difficoltà: solamente 2 punti di distanza dal Sangiuliano City, posizionato in zona play-out.

Dunque, la sfida odierna rappresenta oltre che un'ottima prova per ambedue le formazioni in vista del campionato, anche un piccolo tuffo al passato, soprattutto per Amelia che ha sempre ammirato il Palermo, e il suo attuale allenatore, Filippo Inzaghi, con cui ha condiviso lo spogliatoio: ai tempi del Milan, dal 2010 al 2012. Le ultime parole rilasciate al termine del FIP SILVER MEDIOLANUM CUP, evento di padel in cui ha preso parte, sono un'ulteriore attestato di stima: "Inzaghi arriva qui a Palermo carichissimo, è l'uomo perfetto per i rosanero" e "Ogni volta che torno a Palermo, faccio una gran fatica ad andarmene"