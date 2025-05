Palermo, oggi Dionisi in conferenza stampa

Il Palermo si prepara ad affrontare la Carrarese, nell'ultimo delicato match di regular season. Nonostante i rosanero non abbiano la certezza di un posto privilegiato anche vincendo, i tre punti sarebbero fondamentali per sperare in qualcosa di più. Intanto, in vista del match di martedì, oggi lunedì 12 maggio parlerà Dionisi in conferenza al Palermo CFA, per presentare la gara.