Palermo, occhi della Serie A su Brunori: tre richieste per il 9, ma i rosa sperano

Le ultime sul futuro di Matteo Brunori, cercato da tre club di Serie A e con diverse pretendenti anche in cadetteria. Il Palermo osserva la situazione e valuta il da farsi

Mediagol ⚽️

"Salernitana, Cremonese e Sampdoria hanno già sondato la Juventus che però potrebbe concedere una corsia preferenziale a Mirri". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che fa il punto sulla situazione relativa al futuro di Matteo Brunori. Ventinove centri nell'ultima trionfale stagione che ha riportato il Palermo in Serie B, trascorsa - a livello realizzativo e carismatico - da vero leader e trascinatore in campo. Il contratto che lega il bomber italo brasiliano in prestito al club rosa scadrà il prossimo 30 giugno, data dopo la quale Brunori fa rientro alla Juventus al termine delle sue vacanze.

Una vera e propria asta quella che potrebbe scatenarsi per l'ex Pescara e Arezzo, che arriva dalla miglior stagione della sua carriera ed è certamente voglioso di far un cospicuo salto di qualità. Questo potrebbe arrivare addirittura con l'approdo in Serie A, visto l'interessamento per l'attaccante giunto dalle parti della Continassa da club come Salernitana, Cremonese e Sampdoria, tutte alla ricerca di un terminale offensivo di sicura affidabilità per puntare ad una salvezza tranquilla nella massima serie.

Sul piatto del club bianconero sarebbe già arrivata una proposta di 4,5 milioni di euro per Brunori, base d'asta dalla quale probabilmente si partirà per garantirsi il 9 che ha diverse pretendenti anche in Serie B. Il Palermo, tuttavia, continua a restare fiducioso sui possibili sviluppi della vicenda di mercato, vista l'eventuale corsia preferenziale che, a parità di condizioni, la Juventus concederebbe al club di viale del Fante.

Il doppio salto di categoria per Brunori potrebbe essere una proposta alla quale sarebbe difficile dire di no, ma nel calcio, si sa, la continuità non guasta mai, ed è anche per questo che il Palermo continua a sperare.