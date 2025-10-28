Palermo-Monza, i precedenti: le due squadre non si sfidano da 31 anni

In programma oggi la sfida tra Palermo e Monza , valida per la decima giornata di Serie B. La squadra di Filippo Inzaghi , reduce dal pareggio contro il Modena e dalla sconfitta contro il Catanzaro , ha l'obiettivo di riprendersi davanti i propri tifosi per avvicinarsi nuovamente alle zone alte della classifica. La formazione ospite, al contrario, sulle ali dell'entusiasmo dopo le ultime tre vittorie consecutive, cerca il colpo grosso in trasferta.

Quello di oggi è il 44esimo confronto tra le due squadre, con un bilancio in favore del Palermo: 17 vittorie, 13 sconfitte, e 13 pareggi. Anche al Renzo Barbera, stadio in cui la sfida prenderà la scena, il dato è in favore dei siciliani: 14 vittorie, 1 sconfitta, e 5 pareggi. La storia cambia in casa dei brianzioli in cui i rosanero sono usciti sconfitti in dodici occasioni, vittoriosi in tre, e con un punto in otto.