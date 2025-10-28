In programma oggi la sfida tra Palermo e Monza, valida per la decima giornata di Serie B. La squadra di Filippo Inzaghi, reduce dal pareggio contro il Modena e dalla sconfitta contro il Catanzaro, ha l'obiettivo di riprendersi davanti i propri tifosi per avvicinarsi nuovamente alle zone alte della classifica. La formazione ospite, al contrario, sulle ali dell'entusiasmo dopo le ultime tre vittorie consecutive, cerca il colpo grosso in trasferta.
I PRECEDENTI
Palermo-Monza, i precedenti: le due squadre non si sfidano da 31 anni
Quello di oggi è il 44esimo confronto tra le due squadre, con un bilancio in favore del Palermo: 17 vittorie, 13 sconfitte, e 13 pareggi. Anche al Renzo Barbera, stadio in cui la sfida prenderà la scena, il dato è in favore dei siciliani: 14 vittorie, 1 sconfitta, e 5 pareggi. La storia cambia in casa dei brianzioli in cui i rosanero sono usciti sconfitti in dodici occasioni, vittoriosi in tre, e con un punto in otto.
L'ULTIMO PRECEDENTE
L'ultima sfida tra le due squadre è risalente all'annata 1993/1994. Il Palermo allora allenato da Gaetano Salvemini, vinse 1-0 tra le mura amiche, con la rete decisiva di Roberto Biffi. Quel match fu l'ultima giornata di quel campionato, in cui i rosanero si classificarono quattordicesimi, mentre il Monza si posizionò ultimo, retrocedendo in terza serie.
L'ULTIMA VITTORIA DEI BRIANZOLI IN CASA DEL PALERMO
Per parlare di una vittoria del Monza in casa del Palermo bisogna tornare alla stagione 1978/1979. La squadra ospite ebbe la meglio sui rosanero per tre reti a zero. I siciliani in quel campionato, di Serie B, si posizionarono sesti in classifica, mentre, i brianzioli, decimi.
