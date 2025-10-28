Mediagol
Palermo-Monza, i convocati di Inzaghi: torna Bani

Palermo
Sono 23 i calciatori convocati da Filippo Inzaghi per il big match contro il Monza
Il Palermo ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera, contro il Monza. Torna Bani dopo qualche settimana di assenza. Ancora indisponibile, invece, Gyasi.

I CONVOCATI

1 Gomis

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

13 Bani

14 Vasic

15 Nicolosi

17 Giovane

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

22 Bardi

23 Diakité

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

