Il Palermo ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera, contro il Monza. Torna Bani dopo qualche settimana di assenza. Ancora indisponibile, invece, Gyasi.
Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale
I Convocati
Palermo-Monza, i convocati di Inzaghi: torna Bani
Sono 23 i calciatori convocati da Filippo Inzaghi per il big match contro il Monza
I CONVOCATI—
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
9 Brunori
10 Ranocchia
13 Bani
14 Vasic
15 Nicolosi
17 Giovane
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
22 Bardi
23 Diakité
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli
© RIPRODUZIONE RISERVATA