Palermo-Monza, dirige il match Juan Luca Sacchi: solo pareggi con l’arbitro della sezione di Macerata

Sarà Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata a dirigere il match della giornata odierna tra Palermo e Monza. Il direttore di gara ha arbitrato in cinque occasioni sfide dei rosanero, e in tutte e cinque i siciliani hanno pareggiato. Dall'altro lato, ha diretto otto match dei brianzoli, con un bilancio favorevole: 4 vittorie, 2 pareggi, e una sconfitta.