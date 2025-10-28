Sarà Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata a dirigere il match della giornata odierna tra Palermo e Monza. Il direttore di gara ha arbitrato in cinque occasioni sfide dei rosanero, e in tutte e cinque i siciliani hanno pareggiato. Dall'altro lato, ha diretto otto match dei brianzoli, con un bilancio favorevole: 4 vittorie, 2 pareggi, e una sconfitta.
I PRECEDENTI
Palermo-Monza, dirige il match Juan Luca Sacchi: solo pareggi con l’arbitro della sezione di Macerata
L'ULTIMO PRECEDENTE
L'ultima sfida del Palermo diretta dall'arbitro marchigiano è risalente alla stagione 2022/2023 nel match contro il Cosenza. La squadra allora allenata da Eugenio Corini, nella giornata di Pasquetta, pareggiò 0-0 contro i calabresi, in una gara giocata meglio dagli ospiti. Solo un Mirko Pigliacelli inespugnabile ha negato la vittoria al Cosenza con interventi provvidenziali.
GLI ALTRI PRECEDENTI
Le altre partite dei rosanero dirette da Juan Luca Sacchi riguardano Palermo-Parma, terminata 1-1, Cesena-Palermo e Palermo-Brescia finite con l'identico risultato. Inoltre, ha arbitrato anche Palermo-Cittadella, match valido per l'ultima giornata della stagione 2018/2019. La squadra di Delio Rossi era alla ricerca di una vittoria, ed eventualmente di un risultato positivo dello Spezia al Via Del Mare contro il Lecce per ottenere la promozione in A. Ma, la sfida, dopo il doppio vantaggio al termine del primo tempo dei rosanero, terminò con il risultato di 2-2 e i pugliesi tornarono in massima serie. Quel match risulta essere l'ultimo prima della rinascita dalla Serie D.
