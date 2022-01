Palermo-Monterosi, le pagelle dei quotidiani: De Rose il migliore, Damiani e Felici…

Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori del Palermo tecnico rosanero Silvio Baldini, dopo il 2-0 inflitto al Monterosi Tuscia

Due a zero. È questo il risultato finale di Palermo-Monterosi Tuscia, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie C-girone C, in programma allo Stadio "Renzo Barbera". Dopo un primo tempo non brillante, la compagine rosanero, guidata dal tecnico Silvio Baldini - all'esordio casalingo -, si impone nella ripresa grazie alle reti siglate dai nuovi acquisti: Samuele Damiani e Mattia Felici.