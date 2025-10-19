Palermo-Modena, i precedenti: l’ultima sconfitta casalinga contro i canarini in B risale a più di 50 anni fa

I precedenti della sfida in programma nella giornata odierna

⚽️ 19 ottobre 2025 (modifica il 19 ottobre 2025 | 07:02)

In programma nella giornata odierna il big match tra Palermo e Modena, le due compagini reduci da rispettivamente 15 e 17 punti nelle prime sette gare, si affronteranno in un Renzo Barbera gremito di tifosi. Tagliandi polverizzati nel giro di pochi giorni, tanti spunti da entrambe le parti, Pohjanpalo contro Gliozzi e Inzaghi contro Sottil; questi i biglietti da visita di una sfida che si preannuncia molto combattuta.

Quello di oggi si tratta del 53esimo confronto tra le due squadre, con un bilancio leggermente in favore dei rosanero; 19 vittorie, 16 sconfitte, e 17 pareggi. Anche al Renzo Barbera, teatro del match, il dato è favorevole al Palermo; 16 vittorie, 4 sconfitte e 9 pareggi.

GLI ULTIMI CONFRONTI

L'ultima sfida tra Modena e Palermo è risalente alla scorsa stagione. La squadra allora allenata da Alessio Dionisi, reduce da risultati poco soddisfacenti, vinse 2-0, con un Matteo Brunori in grande spolvero. Vittoria che consentì ai rosanero di cominciare al meglio il 2025 e di ottenere una buona dose di autostima.

Nel girone d'andata della medesima stagione, la sfida tra le due squadre offrì tante emozioni; doppio vantaggio del Palermo al termine della prima frazione con le reti di Insigne, di Valerio Verre, e pareggio del Modena nel secondo tempo con i gol siglati da Gliozzi e da Caldara.

LE ULTIME SCONFITTE

L'ultima vittoria del Modena sul Palermo risale al 2014. Le due compagini si affrontarono al Renzo Barbera nel match valido per il terzo turno di Coppa Italia. La squadra allora allenata da Iachini, carica di entusiasmo dovuto alla promozione in Serie A conquistata l'annata precedente, incassò 3 reti uscendo immediatamente dalla competizione. La sconfitta creò qualche allarmismo, ma il Palermo si adattò bene alla massima serie con vittorie prestigiose, ottime prestazioni e illumanti giocate di Dybala e Vasquez.

Invece, per parlare dell'ultima sconfitta dei rosanero in casa contro il Modena in Serie B, bisogna tornare indietro di 54 anni. Quando il Palermo di Arcoleo e Troja perse 0-1 nell'allora Favorita.