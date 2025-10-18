mediagol palermo Palermo-Modena, i convocati di Inzaghi: c’è Ranocchia, torna Gomis, out Gyasi

I convocati

Palermo-Modena, i convocati di Inzaghi: c’è Ranocchia, torna Gomis, out Gyasi

Sono 21 i calciatori convocati da Filippo Inzaghi per il big match contro il Modena
Il Palermo ha diramato la lista dei convocati per la sfida in programma nel pomeriggio di domani contro il Modena. Presenti nella lista Filippo Ranocchia e Alfred Gomis che hanno recuperato dai rispettivi infortuni. Non presenti Mattia Bani ed Emanuel Gyasi.

LA LISTA

1 Gomis

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

14 Vasic

17 Giovane

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

23 Diakité

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

30 Avella

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

