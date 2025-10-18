Palermo-Modena, i convocati di Inzaghi: c’è Ranocchia, torna Gomis, out Gyasi

Sono 21 i calciatori convocati da Filippo Inzaghi per il big match contro il Modena

Il Palermo ha diramato la lista dei convocati per la sfida in programma nel pomeriggio di domani contro il Modena. Presenti nella lista Filippo Ranocchia e Alfred Gomis che hanno recuperato dai rispettivi infortuni. Non presenti Mattia Bani ed Emanuel Gyasi.