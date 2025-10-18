Il Palermo ha diramato la lista dei convocati per la sfida in programma nel pomeriggio di domani contro il Modena. Presenti nella lista Filippo Ranocchia e Alfred Gomis che hanno recuperato dai rispettivi infortuni. Non presenti Mattia Bani ed Emanuel Gyasi.
I convocati
Palermo-Modena, i convocati di Inzaghi: c’è Ranocchia, torna Gomis, out Gyasi
Sono 21 i calciatori convocati da Filippo Inzaghi per il big match contro il Modena
LA LISTA
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
9 Brunori
10 Ranocchia
14 Vasic
17 Giovane
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
23 Diakité
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
30 Avella
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli
