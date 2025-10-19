Palermo-Modena, dirige il match Chiffi: l’ultima gara dei rosanero diretta da lui risale a 7 anni fa

Sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova a dirigere il match in programma nella giornata odierna tra Palermo e Modena. Arbitro del calibro internazionale per una sfida che si preannuncia spettacolare tra due compagini che cercano continuità e conferme. Il direttore di gara in carriera ha diretto in 5 occasioni sfide dei rosanero, con un bilancio in perfetta parità; 1 vittoria, 3 pareggi e una sconfitta. Dall'altro lato ha arbitrato 6 volte il Modena con un bilancio negativo per i canarini; 5 pareggi e una sconfitta.