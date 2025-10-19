Sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova a dirigere il match in programma nella giornata odierna tra Palermo e Modena. Arbitro del calibro internazionale per una sfida che si preannuncia spettacolare tra due compagini che cercano continuità e conferme. Il direttore di gara in carriera ha diretto in 5 occasioni sfide dei rosanero, con un bilancio in perfetta parità; 1 vittoria, 3 pareggi e una sconfitta. Dall'altro lato ha arbitrato 6 volte il Modena con un bilancio negativo per i canarini; 5 pareggi e una sconfitta.
Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale
i precedenti
Palermo-Modena, dirige il match Chiffi: l’ultima gara dei rosanero diretta da lui risale a 7 anni fa
Il direttore di gara della sezione di Padova ha arbitrato in 5 occasioni sfide del Palermo
L'ULTIMO PRECEDENTE
L'ultima gara del Palermo diretta da Daniele Chiffi risale alla stagione 2017/2018. La squadra allora allenata da Roberto Stellone affrontò il Frosinone nel match valido per l'andata della finale playoff di Serie B. I rosanero, dopo essere passati in svantaggio nel corso della prima frazione per una rete di pregevole fattura siglata da Camillo Ciano, ebbero la meglio sui ciociari vincendo 2-1 con una rete di Antonino La Gumina e un'autore sfortunata di Emanuele Terranova. La vittoria non consentì al Palermo l'arrivo in massima serie, infatti, al ritorno il Frosinone vinse 2-0 approdando in A.
© RIPRODUZIONE RISERVATA