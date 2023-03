Palermo, Mirri su centro sportivo: “Progetto arricchito grazie a CFG. A giugno…”

Non più partire da maggio ma direttamente a giugno, il Palermo avrà a sua disposizione il nuovo centro sportivo di Torretta, nel quale potrà svolgere il proprio lavoro quotidiano oltre che i consueti ritiri stagionali. Ad inizio estate i due campi con accanto gli spogliatoi e la palestra realizzati in maniera provvisoria saranno utilizzabili. L'investimento da cinque milioni di euro, versati dalla proprietà per lo sviluppo del Palermo Football Academy, sarà usufruibile al completo a fine dell'anno, ovvero dopo il completamento dell'intero centro. Prevista per l'estate la formazione della club house che sarà realizzata nell’ex casa padronale ed entro fine anno ci sarà anche il corpo principale con le palestre, gli spogliatoi, l’infermeria, la sala conferenze e gli uffici. Un ritardo come specificato dal presidente, richiesto esplicitamente dalla prestigiosa holding di proprietà araba. Quest'ultima luminare ed ambiziosa, al punto di voler migliorare minuziosamente il progetto.