Palermo, Mirri: “Campagna abbonamenti e nuova serie B. Ritiro e centro sportivo…”

Dalla finale dei playoff di Serie C con il Padova trasmessa in mondovisione, alla svolta epocale sul piano societario e non solo con l'ingresso del Palermo FC nella galassia del City Football Group . Il presidente del club di viale del Fante, Dario Mirri , è stato intervistato ai microfoni di Rai TGR Sicilia . Intervenuto nel corso dell'edizione odierna del notiziario regionale, l'imprenditore pubblicitario ha tracciato le linee guida del progetto ambizioso della holding che fa capo allo sceicco Mansour , che ha rilevato l'80% delle quote del Palermo FC . Futuro ma anche presente nelle parole di Mirri , che si è espresso sulla prossima campagna abbonamenti in vista del campionato di Serie B 2022-2023 , toccando anche il tema concernente il centro sportivo. Di seguito le dichiarazioni del presidente del Palermo .

AMBIZIONI ED OBIETTIVI -"Quali le reali ambizioni per il Palermo? Sono quelle di proseguire un percorso. Ferran Soriano, in sede di conferenza stampa di presentazione al Renzo Barbera, ha ricordato a tutti che il vero valore del City è quello di dare stabilità ai progetti. Il l lavoro svolto in questi tre anni è stato valutato come un qualcosa di veramente positivo e quindi la stabilità sarà confermata dalla crescita sia sportiva che strutturale, questo è il nostro desiderio. Il prossimo campionato di Serie B? Sarà complicato perché il Palermo è una matricola, siamo una squadra appena approdata nel torneo cadetto. Veniamo da anni difficili proprio per gli ostacoli presentatesi in corso d'opera. Il nostro progetto, che comprendeva partire da zero, essere uno startup e riuscire in tre stagioni ad essere dove il Palermo era già, è stata un'impresa complicata. Siamo cresciuti velocemente, dobbiamo continuare a farlo. E' chiaro che questo campionato di serie B è come una A2, con squadre ben attrezzate e magari molto più competitive di noi, ma di certo non ci tireremo indietro. Obiettivo promozione in A? Il nostro obiettivo è costruzione più che promozione. Dobbiamo costruire valore sia sulla parte sportiva che sul piano strettamente societario, quindi, nel tempo, il traguardo sarà certamente quello, ma ci vorrà tempo".