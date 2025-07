Palermo, Manfredi Nespola ceduto in prestito all’Arzignano Valchiampo

Il classe 2005 è stato ceduto nuovamente in prestito dopo l'esperienza con la maglia del Flaminia Civita Castellana

Manfredi Nespola, portiere classe 2005 che è cresciuto nel settore giovanile del Palermo con alcune convocazioni in prima squadra, è stato ufficialmente ceduto in prestito all'Arzignano Valchiampo nella giornata odierna. Di seguito il post pubblicato nei social della società di terza serie: