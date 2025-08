Palermo – Manchester City in diretta TV, ecco dove

L'amichevole molto attesa contro il Manchester City, in programma il 9 agosto, sarà possibile osservarla nel canale 202 di Sky Sport, come lo si può notare dal programma già reso noto dalla famosa emittente televisiva. La sfida contro la compagine inglese è attesa da settimane con file chilometriche nei punti vendita autorizzati e file di ore nel sito, famoso per la vendita dei tagliandi, Vivaticket.it. Dunque, la trasmissione in diretta della partita è importante, soprattutto, per coloro che non sono riusciti ad accaparrarsi il ticket.